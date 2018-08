Fuerte malestar de Telefe con Natalia Oreiro por su descargo en el programa de Vero Lozano

Natalia Oreiro sufrió una fuerte caída en los premios Nickelodeon. La cantante no vio un hueco en el escenario que la hizo caer de frente y tuvo que ser atendida por médicos que le dieron 4 puntos en el párpado.

Al pasar los días, Verónica Lozano, conductora del fatídico evento, la llamó al aire en "Cortá por lozano" a Oreiro para bajar los decibeles del tema, pero la cosa no salió como se esperaba. Oreiro se despachó contra el canal, contra los organizadores, y contra todos los que tuvieron responsabilidad en el premio.









Embed Natalia Oreiro yendo al piso. La garra charrúa de siempre. pic.twitter.com/RZVeeCwdDZ — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) 26 de agosto de 2018







Lozano no sabía si reírse o tomar en serio lo que decía Natalia, que desde la pantalla de Telefe dijo cosas como: "Sí, soy todo lo profesional que no fueron ustedes, boluda, me hicieron salir al escenario, nunca me dijeron que había un agujero en la escenografía, y yo no me tropecé, no me enredé con el pantalón, y me caí a un agujero de un metro y medio, me podía haber matado. Menos mal que estoy viva! Acá estoy, toda rota pero viva".









"Había 4 mil chicos, y dije tengo que salir de vuelta, tenía la cara con sangre y por eso salí de nuevo y de ahí me fui a un cirujano plástico para que me reacomode la cara, me dieron 4 puntos, así que una joyita el premio", tiró Natalia irónica con los organizadores..









Estas palabras cayeron como una bomba en las autoridades de Telefe que sintieron que Oreiro usó su pantalla para denigrarlos y dejarlos en un lugar de pocos profesionales y negligentes.





El enojo es tal que por ahora no quieren oír el nombre de Natalia Oreiro en ningún programa de la emisora, hasta que se calmen los ánimos y se les pase la molestia por la palabras de la estrella uruguaya, de acuerdo con TVBajocero.com.