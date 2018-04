Flor de la V y Toti Pasman se cruzaron por el debate del aborto

La discusión sobre la despenalización del aborto comenzó por fuera del Congreso y allí sigue, aunque es difícil parar el debate en cualquier ámbito. Flor de la V y Toti Pasman protagonizaron un fuerte cruce al respecto.













"Hay cientos de mujeres abandonadas por el Estado, por sus maridos, que no tienen para darle de comer a sus hijos y tienen que llegar a la triste decisión de abortar. ¿Dónde terminan? En un centro clandestino y con un poco de suerte viven. En general mueren. Se pierden dos vidas porque el Estado no le dio la posibilidad. Siento que ellos no contemplan a la pobre mujer que terminó muerta porque nadie pensó en ella", argumentó Flor.









Pero el periodista volvió manifestarse en contra del aborto y a favor de "las dos vidas", y De la V explotó. "Hablan de vida y no miran: ¿Nadie sale al Conurbano, las provincias y no ven lo que pasa? Yo viajo por todo el país. Dicen 'que lo tengan igual'... No es fácil tener un hijo y tampoco darlo en adopción", comentó furiosa.













Y continuó: "Vos porque tenés trabajo y una buena vida, podés mantenerlos y llenar la heladera en tu casa".













"No ve más allá de sus propios ojos", agregó indignada.













Entonces, el periodista dijo que el debate debería enfocarse en la prevención y sugirió que el Estado provea dispositivos intrauterinos (DIU) a las mujeres que no desean quedar embarazadas, por ejemplo. Flor respondió: "Los métodos anticonceptivos del Estado no llegan".













"Es hipócrita porque el aborto sucede, las mujeres que tienen dinero y pueden ir a clínicas maravillosas se lo hacen. Seguramente más de la mitad de los diputados que están en el Congreso le pagaron a sus amantes más de un aborto. Se ponen en una falsa moral", cerró en Los ángeles a la mañana.