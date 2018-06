¿Floppy Tesouro quiso seducir al novio de Mariana Brey con ella a su lado?

Mariana Brey tenía un problema personal con Floppy Tesouro y este martes, la panelista de Los ángeles de la mañana reveló el origen de su antigua bronca hacia la modelo. tenía un problema personal con Floppy Tesouro y este martes, la panelista de Los ángeles de la mañana reveló el origen de su antigua bronca hacia la modelo.





"Yo tenía un motivo justificado para odiar a Floppy, igual siempre la quise", arrancó a contar Mariana. Y enseguida se metió Ángel de Brito: "Floppy se quiso levantar a la pareja que Mariana tenía en ese momento".





"Fue mi expareja. Ella no sabía, pero después la entendí. Al principio me la quería comer cruda. Pobre, ella odia esta anécdota. Encima, tengo re buena onda con ella. En aquel momento yo estaba con quien fuera mi pareja durante diez y nos encontramos en un evento una noche en un casino muy conocido...", continuó la periodista.





"Tipo tres de la mañana ella se acercó con unas tetas divinas, un vestido rojo espectacular y dijo: 'cualquier cosa voy a estar en la habitación tal'. Anunció en qué habitación iba a estar... Y mi marido no sabía qué hacer, miraba para todos lados. ¡Yo me lo comía crudo! Pero él me dijo que no se dio cuenta", relató Brey.





"¡Qué atrevida! Igual, voy a decir algo en defensa de ella. Si bien me lo negó a muerte, ella no sabía que era mi pareja. Yo estoy convencida de que ella no sabía que él era mi pareja, porque ella me vio en un grupo de personas, no estaba abrazada", concluyó Mariana Brey. ¡Tremendo!





No te pierdas el video de esta nota!

Embed