Filtran un escandaloso audio de Marcela Tinayre maltratando a una productora de Mirtha Legrand

Luego de la polémica con Natacha Jaitt , un nuevo escándalo impacta de lleno al clan Tinayre, aunque esta vez la protagonista no es la propia Mirtha Legrand sino su hija.





Y es que en las últimas horas se filtró en las redes un audio donde se puede escuchar a Marcela Tinayre insultando directamente a una productora del ciclo de su madre por haberla invitado a formar parte del programa que se realizó en Rosario, Santa Fe.





El audio se conoció gracias al twittero Gabriel Lucero, que suele recibir audios de sus seguidores con los que arma animaciones para su espacio titulado "Gente rota".





"Mirá Silvia, yo voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas. Banquenme con la peor de las ondas. Me voy a tomar mi auto el sábado a la mañana, diganme a donde voy, es el sábado o domingo. No se que día tengo que ir", comienza el audio de Tinayre, con aires de divismo.





Embed Cuando flasheas diva... Una publicación compartida por Gabriel Lucero (@gabrielhlucero) el Abr 10, 2018 at 9:21 PDT



Sin embargo, la conductora de Las rubias continúa con su descargo: "Voy a ir así nomas. A mí no me pidan que este peinada, maquillada ni nada. Si hay alguien que lo haga, fenómeno. No me invitan en todo el año y quieren que vaya a Rosario, ¡A ROSARIO!."





"Yo no necesito la promoción de ustedes, ¡a Rosario!", sigue Marcela, quien le remarca su malestar a la productora. "Decime a donde mierda tengo que ir, porque no tengo la más puta idea. Me están cagando la vida como siempre me lo hacen ustedes que la paso mal", concluye.





El audio es de fines de junio de 2017 cuando Mirtha Legrand realizó su "mesaza" en en el complejo Puerto Norte de Rosario, donde efectivamente asistió Marcela Tinayre, junto a el gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz y los periodistas Luis Novaresio y Nancy Pazos.





Además, en el audio se deja en claro que la destinataria es Silvia, ante lo que se presume que es Silvia Peschiera, productora periodística de Almorzando con Mirtha Legrand. ¿Marcela pedirá disculpas como su madre ahora que se conoció el audio?





