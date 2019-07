Felipe Pettinato fue internado de urgencia y denuncia a su familia

Felipe Pettinato fue internado de urgencia en las primeras horas de este jueves, según él de forma forzada, por un cuadro de excitación e incapacidad de ubicarse en tiempo y espacio.

En diálogo con Los ángeles de la mañana, Felipe apuntó contra su hermana Tamara y Cecilia Dutelli, ex de Roberto Pettinato.

"Clínicamente estoy perfecto. Me hicieron un análisis de orina. No tengo opiáceos, marihuana, alcohol, ni nada de eso en el organismo. Estoy bien del corazón, el electrocardiograma salió excelente, saturación en sangre bien", inició.

"No hay ninguna razón para que logren lo que pretenden que es encerrarme dos años en una granja de no sé qué, no sé cuánto... extrañaría mucho a mi hija si logran encerrarme. No lo van a hacer, no lo van a lograr", continuó.

Felipe agregó que en la familia hay un “conflicto económico desagradable”. No es la primera vez que él está internado: en 2017, tuvo que ser intervenido por desórdenes alimenticios.