Federico D'Elía y Luciano Cáceres, a favor de la cultura en los Martín Fierro 2024

Federico D’Elía.jpg

Federico D'Elía y Luciano Cáceres

“Ojalá que el año que viene, aunque creo que ya es tarde, pero el siguiente, haya muchos más actores por acá... Ojalá que nos pongamos de acuerdo todos para que esto arranque otra vez”, dijo. E ironizó sobre la decisión de muchos canales de comprar novelas turcas y emitirlas en vez de apoyar la producción nacional. “Si no arranca otra vez, se va a poner difícil. Leí la otra vez que si esto sigue así van a tener que premiar a los actores turcos y no está bueno que eso ocurra”. Por su parte, Luciano Cáceres se consagró con una estatuilla por su labor en la ficción "Buenos chicos" y aprovechó su momento en el escenario para dar un mensaje político. "Ojalá vuelva la ficción a la televisión abierta argentina. Y la cultura no es un gasto", cerró.