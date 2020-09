Esmeralda Mitre reconoció que no fue su mejor gala en la pista del Cantando 2020

La actriz explicó por qué no pudo cantar la semana pasada: “Yo soy alérgica, es muy fuerte, muy grave. Moria lo sabe. Es una alergia que se me cierra la glotis. En general va cambiando la alergia. Lo que más alergia me trae es el estrés. Ese día tuve mucho estrés a la mañana. La producción se portó muy bien. Se me deformó la cara, se me hinchó el labio y tenía nauseas. Estuve acá, me quedé pálida y me mandaron a mi casa. Yo estaba para cantar, en mi vida falté a una función”.

Con su pareja, Esmeralda interpretó el tema A little respect de Erasure, pero no logró convencer al jurado. Nacha Guevara fue muy dura en la devolución a los participantes: “La verdad que llegue tan aburrida al momento en el que empezaron... y tampoco me pasó nada con lo que hicieron”.

Luego, la jurado señaló los problemas de afinación de Esmeralda: “Esas previas me embolan de una manera que no puedo explicar. Ustedes, público mío, me ven la cara, no soy tan buena actriz como para disimular.... Unas desafinadas en los agudos que mamita querida. No quiero hacer perder más tiempo, ya está, ya es suficiente". Por esta performance, les puso 3 puntos.

Anoche (28/09), la actriz estuvo en Cantando 2020 (El Trece) y volvió a arremeter: "Estamos en una sucesión complicada y triste, no me siento para nada orgullosa. Yo quise ir de la mano de todos ellos pero no fue así. Ellos están perdiendo todos los fallos judiciales, así que están queriendo decir que la herencia es menor de lo que es para esconder la plata. Y yo lo que quiero es que las cosas sean claras. Yo lo que quiero es que se diga la verdad. Yo no quiero su dinero, ellos quieren el mío que en realidad es el de mi madre".

"Quiero ser honesta y no quiero esconder bienes", insistió.