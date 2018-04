Esmeralda Mitre lapidaria con Silvina Escudero: "Nunca me vas a ver con semen en la cara"

En un duelo de artistas que comenzó con un debate sobre la infidelidad, Esmeralda Mitre recordó una foto íntima de Silvina Luna que se viralizó en 2011, y disparó con acidez.





Todo comenzó tras las declaraciones de Mitre sobre su engaño a Darío Loperfido cuando eran pareja. En un móvil en Pamela a la Tarde, la bailarina expresó que no compartía los dichos de la rubia sobre la infidelidad ligada a ser una artista.





escudero7.jpg













Entrevistada en Iluminados, en ciclo radial de Luis Ventura y Adriana Salgueiro, Esmeralda salió con los tapones de punta a contestarle a Escudero. "Yo podría hablar de la vida de los demás, por ejemplo del semen en la cara de Silvina Escudero, o no sé cómo se llama, pero yo no falto el respeto. Si ella quiso ponerse el semen en la cara está todo bien, problema de ella", lanzó.





esmeralda silvina.jpg La foto viral de Escudero.









"A mí no me puede decir Silvina que es artista porque ser artista es una cosa profunda del alma. Ella aprendió a bailar, aprendió a cantar, aprendió a saltar pero no es artista, de artista no tiene nada. Si ella me va a dar cátedra de lo que significa ser artista, pierde como en la guerra", continuó la ex de Lopérfido.





Y remató para terminar: "Primero, que no se compare conmigo que no tengo nada que ver. Yo puedo tener historias con cualquier hombre, pero a mí nunca me vas a ver con semen en la cara. Eso no va a suceder".