Escuchá la primera canción de Morena Rial con ritmo de cumbia

"Intrusos" ahora lanza su carrera musical como cantante y presentó su primera canción en versión cumbia. Se trata de un cover de "Cómo mirarte", de Sebastián Yatra. La hija del conductor deahora lanza su carrera musical como cantante y presentó su primera canción en versión cumbia. Se trata de un cover dede





El estreno fue en el canal de Youtube de la joven y el video ya tuvo miles de reproducciones en las primeras horas.





ESCUCHALO ACÁ:

Embed





Ambrosioni, tras la reconciliación con Morena, habló en exclusiva con PrimiciasYa.com y comentó sus sentimientos.





"Ella tuvo la oportunidad de llamarme, tuvimos la oportunidad de hablar y después se dio que volvimos a estar juntos. Me dijo que me seguía amando, que yo le hacía falta y ella también me hizo falta a mí", contó el joven.





"Siempre le dije que la iba a amar toda la vida. Esté o no con ella. Siempre le dije que quería lo mejor para ella. Hasta cuando nos separamos", agregó enamorado. , agregó enamorado. (Ver nota)