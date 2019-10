Escandalosa separación de Adriana Aguirre y Ricardo García en vivo

Adriana Aguirre y Ricardo García conformaron durante 25 años una de las parejas más mediáticas y estables del espectáculo. Sin embargo, el desgaste que venían sufriendo desde hace ya un par de años terminó por llegar a su quiebre durante el último verano, cuando compartieron temporada teatral.

El propio actor reconoció abiertamente que allí inició una relación con Mary, una joven que formaba parte de la compañía teatral. "Ahora conocí a esta chica Mary y me siento bien con ella, es una buena compañera, me escucha con los problemas que tengo con mi hijo. Y si bien Adriana también siempre me ayudó es un tema delicado, porque es mi hijo”, expresó el actor en "Intrusos".

"Adriana fue la compañera mía de 25 años, pero con 25 años de casado las cosas se van desgastando, me pasa a mí o a cualquiera. Es como si fuéramos compañeritos, como si fuéramos primitos", se sinceró García, quien reconoció que con la exvedette venían mal "ya de hace rato".

"A mí nunca me gustó la pareja abierta. Entablé una relación seria que empezó fuerte en las termas de Río Hondo, vivíamos en el mismo edificio. Mi mujer hoy es Mary, no lo puedo decir en forma demasiado expresiva", sentenció Ricardo.

La artista no se quedó callada y tuvo su descargo en el living de "Incorrectas". "Yo lo que siento es mucha impotencia porque no soporto los engaños, yo sería incapaz de engañar a alguien, porque es verdad, yo le entregué 25 años de mi vida, hice todo por él. Es tal cual como dice Moria, descendí al décimo subsuelo, todo lo hice por amor, entonces creo que para cerrar una historia de amor no merecía este pago. No me importa empezar de nuevo, ahora estoy separada y voy a empezar de nuevo, porque soy fuerte", expresó invadida por el llanto.

"El dolor es la humillación que tuve que pasar desde enero hasta ahora, hasta que volví de las Termas de Río Hondo. Ella renunció y él automáticamente renuncia y se va atrás de ella, se fueron prácticamente con dos o tres días de diferencia. Qué triste terminar una relación así, con una mujer como yo, que lo bancó durante 25 años, que lo sostuvo", agregó.

"Yo lo amé de verdad. No sé si fue una relación tóxica, lo único que puedo decir es que siempre que volví con él volví por amor, porque yo me casé con él por amor. Tuve tres parejas antes que fueron muy buenas y con ninguno de ellos me casé, porque con ninguna estuve enamorada como con Ricardo", agregó aunque no quiso interactuar con su marido que salió al aire.

Mientras ella escuchaba en el piso, García dijo: "Te digo sinceramente, no soy de salir con cuatrocientas mujeres. Antes, cuando era joven, salí con muchas mujeres. No sé si es una bomba, pero lo dije, y Adriana lo sabe también, que en un momento de mi vida tuve una doble sexualidad, pero eso fue entre los 27 y los 33 años, y después me di cuenta que me gustaban más las mujeres", reconoció, para luego referirse a cómo era en los últimos tiempos su vínculo con Adriana.

"Yo hacía dos años y medio casi que no tenía sexo con Adriana, ni con Adriana ni con nadie, por un problema mío. No quiero hablar de eso porque es un tema muy íntimo”, lanzó. Y, si bien fue interpretado como que hacía alusión a un problema de tipo sexual, la propia Aguirre desmintió que se tratara de eso. “Yo tampoco dije que tuviera un problema sexual, tiene un problema que pasa por otro lado, pero no de la cintura para abajo”, concluyó.