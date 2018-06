Escándalo: difunden un video de Julián Serrano borracho luego de pelearse con su novia

"Cuando tomo alcohol me pongo violento, el alcohol me hace ser impulsivo, agresivo y asesino. Me transforma en una persona que no soy", esas fueron las palabras de Julián Serrano , el youtuber paranaense que se transformó en un ídolo para muchos adolescentes y que se encuentra en el ojo de la tormenta tras las declaraciones que realizó frente a un grupo de chicos que lo registraron y viralizaron.





El video lo muestra alcoholizado y con un llamativo nivel de excitación, aunque totalmente consciente, sincerandose al respecto de lo que puede ser un problema grave.





No sólo confiesa cómo es su vinculo con el alcohol -del que dice no estar orgulloso- sino que detalla que, el alcohol pudo haber agravado conflicto que había tenido con su novia. "Vos sos solamente mia", le dijo a la joven actriz de 23 años, que no recibió con gratitud esas palabras y se lo hizo saber, de esta manera, Serrano cuenta que decidió irse del lugar para evitar la escalada de violencia que el alcohol suele potenciar.





Todo ocurrió a la salida de un salón en Puerto Madero, donde la hermana de Narvay, Violeta, festejaba sus 15 años. Previamente, Julián publicó: "No tengo que tomas más".





Embed no tengo que tomar mas pic.twitter.com/QF8PNd3hLV — Julián Serrano (@JulianSerrano01) 2 de junio de 2018





Como puede, el actor, ex de Oriana Sabatini, cuenta que "discutí con mi novia, salí afuera pensando irme a otro boliche porque estaba muy enojado, muy, muy enojado, porque el alcohol me hace ser una persona muy enojada y no sé lo que pasa".





El video completo