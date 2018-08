Entrevista con Izán Llunas, el pequeño Luis Miguel: "Mi trabajo en la serie fue un golpe de suerte"

Dyango e hijo de Marcos Llunas, su futuro artístico parecía cantado. Lo que nadie imaginaba era el boom que significaría en su carrera interpretar a Luis Miguel. A un mes de cumplir 14 años, Izán Llunas es una estrella internacional. Como nieto dee hijo de, su futuro artístico parecía cantado. Lo que nadie imaginaba era el boom que significaría en su carrera interpretar a. A un mes de cumplir 14 años,es una estrella internacional.





El niño oriundo de Ibiza ya era conocido en su España natal luego de quedarse, en 2017, con el tercer puesto del programa de talentos La Voz Kids. Ahora, y gracias a su inolvidable participación en 'Luis Miguel: la serie', el mundo entero sabe de él. Pero Izán sigue siendo solo un niño.

Embed







Paraguay y dialogó con nuestros colegas de PrimiciasYa de ese país: el sábado actuó en un conocido bar del Paseo Carmelitas y el domingo estuvo en un centro comercial ubicado sobre la avenida Santa Teresa. El cantante y actor ofreció dos shows el fin de semana eny dialogó con nuestros colegas dede ese país: el sábado actuó en un conocido bar del Paseo Carmelitas y el domingo estuvo en un centro comercial ubicado sobre la avenida Santa Teresa.

Embed







En ambas ocasiones interpretó temas que ya escuchamos cantar en la serie de Netflix, como "Malagueña" y "No me puedes dejar así", además de otros éxitos de Luismi como "La chica del bikini azul". Izán incluso se animó a un cover de Justin Bieber e interpretó "Love yourself".





En todo momento a Izán se lo vio contento de estar en el país vecino, lugar que según contó es muy especial para su familia: en 1995 su padre, Marcos Llunas, ganó aquí el recordado Festival OTI de la Canción interpretando el tema "Eres mi debilidad".

Embed







"Mi trabajo en la serie ha sido un golpe de suerte, gracias a eso me he ganado el cariño de la gente. Gracias a eso estoy haciendo mi gira por México, Guatemala, Costa Rica, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador y Argentina", manifestó. Izán atribuye su trabajo en la serie a "un golpe de suerte".manifestó.