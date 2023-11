Emilia Mernes contó cómo usa bidet y cuánto va al baño

Luego Broncano preguntó: “¿Número de veces que se usa el bidet en la semana?”. Con mucha seguridad, la cantante oriunda de Nogoyá, Entre Ríos, respondió: “Cada vez que hacés caca”.

“¡¿Cada vez?! Yo lo uso en un cumpleaños”, le replicó el conductor. “Pero es re feo andar cagado”, comentó la artista.

“¡Siempre agua! Y si no hay bidet, me baño. Me ducho”, le explicó la artista. “Pero me tendría que dar cuatro duchas al día. Es una locura”, lanzó Broncano.

La charla continuó de la siguiente manera:

—Voy poco al baño. Soy de vientre seco —reveló Emilia.

—¿Cada cuánto? —preguntó el hombre.

—En una semana iré 3 o 4 veces.

—Perdón, perdón. ¿Pero me estás diciendo que hay días que no sacas la leña al patio?

—Claro.

