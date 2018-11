El video de la discusión entre Luciana Salazar y Yanina Latorre

Luciana Salazar y Yanina Latorre protagonizaron este jueves un intenso y violento cruce en Los Ángeles de la mañana.





La mala onda entre las dos mujeres arrancó cuando la panelista criticó a la conductora de Chismoses, por la conflictiva relación que sostiene con Martín Redrado.





"Tenés que soltar a la familia Redrado si realmente te querés separar", disparó la mujer de "Gambetita", recibiendo como respuesta que hablaba de más.





"No hablo de más. Hablo de todas las pavadas que tuiteas vos", replicó Latorre.





"Vos seguís diciendo algo que me costó una pelea con Ana Rosenfeld, una mentira, ella me dijo que nunca te había dicho eso", contestó Luciana, en referencia a una pelea con la abogada.





"Que Rosenfeld se cague y se vaya para atrás no es mi problema. Lo tengo escrito hasta en mensajes. Por algo seguí en juicio con Redrado y salí sobreseída", contestó Yanina. En ese momento, todo se fue al diablo.





"No hay nadie que me importe menos que vos. Tenés una obsesión con Redrado. Si no es el padre de tu hija, soltalo", le dijo Latorre. "Contá lo que quieras. Si hablás de algo tan serio, mostrá las pruebas. Yo cuando hablo de cosas concretas, las muestro", sostuvo Luli, pero la panelista disparó otra vez: "¿Qué pruebas? Si es toda tu vida a través del Twitter, no hay nada más berreta", replicó la vedette.





En ese punto de la discusión, las cosas ya estaban ásperas y los gritos reemplazaron el diálogo. "¿No te das cuenta que toda tu vida mediática está atravesada por juicios? ¿No te da vergüenza tanta pavada?", arremetió Latorre.





En venganza por el dicho anterior, Luciana cobró venganza y mencionó el escándalo del #PuntitaGate. "¿Vos me hablas de vergüenza? ¿Con todo lo que viviste el año pasado?, contestó Luli. ¡Tremendo!





