El video de Charlotte Caniggia agrediendo a Lhoan en la vía pública

Ezequiel Medina, popularmente conocido como Lhoan, el ex novio de Charlotte Caniggia compartió un impactante video en el que se ve a la hija del Pájaro y Mariana Nannis persiguiéndolo a los gritos, en medio de insultos, y golpeándolo y rasguñándolo.

Las imágenes fueron tomadas hace aproximadamente un año, cuando eran pareja, pero él recién ahora se animó a hacerlas públicas.

"Charlotte está sacada rompiéndome todo el auto. Miren el retrovisor. Estoy rasguñado, está todo y no la pueden retener, está viniendo la policía. Miren cómo me dejó el auto", relata él en el video y luego interrumpe, dirigiéndose a su ex: "¡Salí, cortala!".

De fondo se la ve a ella ir corriendo hacia donde está él, al grito de: "Rompo todo. Vos sos un forro, me estás golpeando y yo no te hago nada a vos". Una vez que ella llega a donde está él, se le cuelga de los hombros y según el cantante muestra después, lo rasguña.





Desesperado, él le pide ayuda a su amigo para separarla: "¡Agarrala!", grita y se dirige nuevamente a la cámara: "Esto es lo que viví dos años, dos años esto". "¿Dos años qué? Me estás maltratando", interrumpió la flamante participante del Bailando.





En el video, además, él cuenta que en los minutos previos ella se había querido tirar de un puente en Puerto Madero. Antes de terminar la grabación, Prefectura llegó al lugar.





Luego, en el piso de Involucrados, contó cómo habían sido los hechos: "Ella toma alcohol. Ella lo toma con humor en los programas. Ese día empezó a tomar, fuimos a un boliche, le dije que a la primera que hacía me iba, hizo una y me fui. Yo estaba con mi amigo, salí a la puerta del lugar y vino ella y me pegó, me agarró del cuello. Me cruzo un patrullero y trato de taparme para que no me vean la remera rota, me pegó piñas".





Al ser consultado sobre por qué aguantó dos años dicha situación, como expresó en el video, dijo: "Yo salí de la calle cuando era chico, no tenía donde dormir, donde comer, me hice cristiano y Dios me sacó de todo eso, cuando la conozco, quise sacar una familia y la banqué. Eso era mi vida todos los días".





Luis Ventura explicó que el cantante había decidido no hacer la denuncia: "Hacerla era detenerla, él no quiso detenerla, entonces quedó una constancia, un acta".





Desde que comenzó, la relación estuvo marcada por las peleas y varias veces ella lo denunció a él públicamente por violencia . Él dijo que estaba cansado de que ella lo difamara y aseguró que por las acusaciones de ella, él había perdido varios trabajos.





"Todo este tiempo me perjudicó mucho en mi trabajo, en muchas cosas como mi crecimiento artístico. Por eso quise demostrarle a la gente que lo que ella dice no es verdad. Yo no quiero conflictos con ella ni hacerla quedar mal. Quiero que se calle, que no hable más de mí, que haga su vida, y que sepa que todo lo que dice de mí me perjudica y yo ya no estoy más con ella", agregó y aseguró que tiene más videos e imágenes.