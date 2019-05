El picante requisito de Charlotte Caniggia a la hora de elegir novio

Charlotte Caniggia está de regreso en la pista de Bailando por un sueño (El Trece), y esta vez con nuevo novio.





Marcelo Tinelli hizo pública la identidad de Roberto, su nueva pareja, y aprovechó para consultarle a la hija del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis por cuáles son los atributos que busca en un hombre.





"Primero es todo sexual. Si no hay nada sexual, no pasa a ser novio. Si el sexo es malo, no es novio", reveló la mediática. "Si viene mal, limpieza total."