El pastor que ofició el funeral de Aretha Franklin se disculpó con Ariana Grande por la forma en que la tocó en el escenario, lo que provocó una reacción negativa en las redes sociales.





La cantante de 25 años interpretó el éxito de la reina del Soul (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, en el servicio que se transmitió en vivo. Charles H. Ellis III había dirigido el funeral y saludó a Grande después de su actuación, colocando su mano contra un lado de su pecho. Los videos e imágenes del momento se volvieron virales y generaron críticas.