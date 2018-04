El mensaje de Dalma luego de enterarse que Diego no vendrá a su boda

Finalmente, Diego Maradona no habría recibido permiso para no viajar hacia la Argentina y no estará presente en el casamiento de su hija, Dalma.

Este viernes, en "Los ángeles de la mañana", Ángel de Brito dio detalles de la charla mantenida entre el Diez y Dalma.

"Diego la llamó y le dijo 'hija, no puedo ir'. Obviamente ella se puso a llorar, y él le pidió que postergue la boda. Dalma le dijo que no, que se hace mañana como está estipulada", comentó el conductor del Trece.

Más tarde, trascendida la noticia sobre la ausencia de Maradona en el importantísimo evento, Dalma acudió a Twitter para aclarar los tantos.

"NADA, NADA va a opacar uno de los días más felices de mi vida. Gracias a ustedes por los mensajes de AMOR. Estoy feliz porque tengo a la mejor persona del mundo al lado mío. Mañana es NUESTRO DÍA y vamos a disfrutarlo a full", escribió la morocha.

