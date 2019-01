El lapidario testimonio de Andrea Campbell sobre la mujer de Juan Darthés

Además de revelar que Juan Darthés le golpeó la cola en una reunión de amigos, Andrea Campbell, panelista de Nosotros a la mañana, contó todo sobre María, la mujer del actor. Y fue lapidaria con el matrimonio.





"Yo los conozco, he pasado navidades con ellos. Pero después de esto (por la denuncia de Thelma Fardin), no voy a vincularme más con él ni con ella. Ella, de alguna manera, vampiriza un poco la fama de él. Ella es como una celebrity como él, como que está un escalón más arriba. Es una súper sociedad lo que tienen. Ella lo acompañaba a cada nota que hacía él. Él necesitaba cinco pesos y ella le daba los cinco pesos", comenzó con su relato Campbell.





Y avanzó: "Yo creo que él es más lógico que ella. Claramente se hace lo que dice ella. Yo no viví con ellos pero los conozco. Tenemos grandes amigos en común, que son los padrinos de los hijos de ellos. Lo ventilo porque me indigna esta situación".





Campbell también contó que tanto Darthés como su mujer ejercían una seducción permanente. "Juan era un seductor. Yo lo he entrevistado, y sabemos que cuando uno hace una entrevista en una radio copada por mujeres, él ejercía cierta seducción. Ella (por su mujer) veía y arengaba como se recreaban esas situaciones de seducción, que a mí, como ex mujer de un actor, me resultaban difíciles", dijo.





A su vez, aparte de contar que "hubo una situación muy fea en su grupo de amigos", donde la mujer de Darthés "acusó a un amigo de haberse tirado un lance con ella" y que "se pelearon (con esa pareja)", completó: "Ella manejaba todo. A mí me parecía que él hacía lo que ella le decía que haga".





Previamente, también desde el piso de Nosotros a la mañana, Campbell reveló que pertenecía a un grupo de amigos que, hace más de 10 años, estaba integrado por el actor y María, su mujer. Y, según su relato, Darthés se propasó con ella durante una cena navideña.





"Estábamos muchos matrimonios y yo estaba de espaldas. Recién había tenido a Esmeralda, con lo cual claramente no me podía parecer a María que tiene un lomazo. Y vino de atrás, me dijo '¿Vamos a comer?' y me pegó así (hace el gesto de una palmada) en la cola con mucha intención", rememoró.