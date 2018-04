El incómodo percance de Maju Lozano en vivo en su programa que la obligó a salir del aire

Ayer se vivió un hecho singular en Todas las tardes, cuando su conductora, Maju Lozano, tuvo un percance al aire y pidió un corte de urgencia. En ese momento, se estaba debatiendo sobre el escándalo en torno a las acusaciones que Natacha Jaitt hizo el sábado último en la mesa de Mirtha Legrand cuando la presentadora del ciclo comenzó a toser y visiblemente afectada dijo: "Perdón que me re ahogué".

Pero cuando todos pensaron que su inconveniente había pasado, Maju volvió a toser y su voz comenzó a apagarse por lo cual la situación se volvió insostenible y ella debió pedir un corte.









El hecho hizo recordar a muchos al imprevisto que Marcelo Tinelli tuvo el año pasado en el Bailando 2017, cuando se le cerró la garganta y debió ser reemplazado por Moria Casán en la conducción de ShowMatch.









"Me arde y se me cerró la garganta muy fuerte. Va a seguir Moria", alcanzó a decir aquella noche el conductor de El Trece mientras tomaba una pastilla y salía del estudio para ser atendido por el doctor Labonia.









Por su parte, Maju antes de abandonar el piso alcanzó a decir con visible dificultad: "Necesito ir a un corte porque estoy ahogada... Totalmente ahogada". Y tras casi 10 minutos, el ciclo regresó al aire con la conductora ya sentada en su lugar.









"Un aplauso para Maju que respira por favor", bromearon sus compañeros y ella también se animó a reírse de lo sucedido. "Perdón, gracias. Está todo bien, me ahogué, me agarró como una alergia. Hoy no me voy a morir", dijo Lozano con el humor que la caracteriza antes de explicar qué es lo que le había pasado.









"Me sentía mal desde la mañana pero me la aguanté dije 'me muero al aire'. Quería recuperarme y cada vez era peor. Comí un caramelo con mucho mentol y eso me hizo peor", explicó la presentadora entrerriana, quien también contó que fue atendida por el médico del canal.