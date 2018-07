El fuerte relato de Mónica Ayos sobre violencia de género: "Mi ex me daba patadas en la cabeza"

Mónica Ayos estuvo invitada en "PH: Podemos Hablar", el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe, y contó el infierno que vivió cuando estaba en pareja con el fallecido padre de su hijo Federico. estuvo invitada enel programa que conduceen, y contó el infierno que vivió cuando estaba en pareja con el fallecido padre de su hijo





Todos los invitados del programa se emocionaron tras escuchar el estremecedor relato de Ayos. La artista dijo que el padre de su primer hijo tenía problemas de alcoholismo y que la golpeaba violentamente incluso cuando amantaba a Federico.





"Patadas en la cabeza me daba, en la nuca, me agarraba como si fuera una pelota de fútbol", explicó. "Me acuerdo del taco clavado en la frente, una vez me tiró un zapato mientras le daba la teta", continuó.





La parte más fuerte del relato de Ayos sin duda fue cuando contó que su ex pareja la había violado. "Tuve una cesaría muy, muy jodida, salgo sin glóbulos rojos me tenían que dar inyecciones de hierro y me violó. No podíamos tener relaciones, obviamente sin cuidados menos y toda esa zona estaba afectada y con el riego de quedar embarazada y que te estallé el útero con todas la complicaciones que había tenido", dijo.





La actriz recordó que en realizaba denuncias policiales, pero luego las levantaba y las dejaba sin efecto por miedo a que le sucediera algo.





Finalmente, contó cómo fue que logró liberarse de ese infierno. Le pidió plata a su abuela y le compró un pasaje de ida a Chile, el lugar de origen del hombre, y se lo regaló para "que fuera a ver a su papá por el día del padre".





Cuando llegaron al aeropuerto, Ayos le dijo que no regresara nunca más porque todos sabían lo que le hacía hecho. Años después se enteró que su ex se había suicidado en ese país.