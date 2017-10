Robertito Funes Ugarte le toca vivir uno de los momentos más triste de su vida. Amante de los animales, el periodista comparte en las redes sociales muchas fotos de sus perritos Funes, Leonor y Minnie, tres simpáticos "salchicha" (Dachshund).

Y en las últimas horas, el conductor de "Tardes nuestras" (KZO) contó en su cuenta personal de Instagram que su querida Leonor falleció tras ser atropellada por un auto.

"Quizás la gente malinterprete que uno padece el duelo de un perro como el de un hijo, pero para mí, es una pérdida muy grande ya que yo he elegido estar sólo y mis perros, son mi más grata y alegre compañía", señaló Robertito a PrimiciasYa.com.

Y en la red social, Funes escribió una tierna carta de despedida para su querida mascota:

"Gracias mi adorada "Leonor", mi "sordita" como te decíamos. Gracias por tu inconmensurable amor, nobleza e incondicionalidad. Te fuiste hoy de mi vida, y así, sin avisar. Llegué a casa y noté tu ausencia de inmediato, me llamó la atención, supuse que dormías... Jeje, no escuchabas bien, tus oiditos apenas detectaban sonidos por eso te pusimos "mi sordita", solo de cariño nomas. No te vayas a ofender. Ahora que no te tengo, aunque me digan que estoy loco o que exagero, para mí no eras un perro: eras y sos parte de mi. Abrazarte y besuquearte, ver tele juntos y pegoteados. Dormir cara con cara, si, asi dormíamos nosotros. De esa manera que vos solo me permitías, todo aquello lo voy a extrañar demasiado. Hasta tus ojitos bizcos te hacían diferente. Que genial tu carita de ratoncita. Ayyy!!! Como te extraño, como le explico a mis brazos y a mis manos que no te encuentro por ningún lado para poder acariciarte mi "sordita querida".

Sabes algo, te estoy sintiendo aqui al lado pero sin poder tocarte. Pero sé que vos me vas a aliviar y que tu enorme salto, ese que dabas cada vez que se abría la puerta y corrías como desesperada para chupetearme todo, ese, ese mismo, estoy seguro que desde algun lugar me lo harás llegar. Te amooo con locura mi "Sordita adorada". Gracias por haberme dado tanto... Que descanses en paz mi chiquita, mi Leonorcita. Esta noche tendré que hacerme a la idea que vos ya no estas.

Leonor fue atropellada esta tarde mientras la paseaban. Se le cortó su collar y un desgraciado que venía a toda marcha, la arrollo en plena calle (Azcuenaga y Agustín Alvarez, Vicente Lopez) ni siquiera se ofreció a socorrerla. Solo se fue. Eso es lo que me contaron. Lamento y no sabes como "Leonorcita" no haber sido yo el que te diera tu vueltita de todas las tardes."