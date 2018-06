El diezmado panel de Pampita y el rating que no levanta

Una muy incómoda situación se vivió en, el martes por la tarde. En medio de un acalorado debate por el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ayer obtuvo sanción ense mostró muy enojada y se lo planteó a

"No me gusta que me corten el tema sin dejarme debatir. Si vas a hablar de algo... es como raro", dijo la modelo, visiblemente molesta.

"Pampita estuvo tranquila. La que se enfureció y le gritó de todo, desde maleducada hasta lo que se imaginen, y nadie la paraba, fue Barbie Simons", contó el conductor Ángel de Brito.

Sin vueltas, Lourdes Sánchez disparó un picante palito para Sol. "Quizá la mala compañera es ella. Siempre tiene conflictos. Ya tuvo varios conflictos en el Bailando el año pasado con su coach, con (Fernando) Bertona... Se comentaba que no había una buena relación", tiró la bailarina.

Lo cierto es que el panel de Pampita está diezmado. Al comenzar el ciclo Federico Bal era parte del programa y se fue - como estaba pautado – para rodar una película junto a su padre. Sin embargo, también se daba por sentado que su regreso era inminente pero en charla el hijo de Carmen Barbieri confirmó que sólo irá como invitado.





Ni hablar del intento que se hizo con Jey Mammon: lo invitaron con la idea de que quede fijo y no lo dejaron hablar. La conductora se confundió su nombre y todo terminó en un tremendo escándalo.

Ahora, tal como adelantó este medio, Sol Pérez podría abandonar el ciclo por esto que sucedió con Barbie Simons, amiga íntima de la animadora.

La situación se generó en un medio de un problema familiar por el que atraviesa Barbie que ayer no fue al programa porque su abuelo está internado.





Como si esto fuera poco, el ciclo no logra superar las expectativas de audiencia de la emisora que tiene marcas altísimas con el programa que antecede, "Elif", y pierde en el mano a mano con "Pasapalabra" del Trece.





Fuente Primicias Ya