El cuerpo de Silvina Luna fue trasladado para autopsia

Por su parte Fernando Burlando, abogado de Silvina Luna que se presentó como querellante, expresó ante los medios de comunicación que "aún no se decidió la autopsia, sólo conservar el cuerpo y así puede quedar cinco años en la morgue": "Hay que respetar a la familia. Hagamos la diligencia a ver si existe un nexo causal o no. A ver si Lotocki tiene que ver con esta muerte, con este homicidio o no, que es lo que denunciamos y que le entreguen el cuerpo a la familia, así la pueden despedir", aseguró Burlando.

Por otro lado, el mediático letrado anunció que ratificó la denuncia en contra de Lotocki: "Le aclaré al juez de instrucción por qué entendía que debe intervenir, ya lleva mucho tiempo el proceso donde Lotocki fue condenado a cuatro años por el delito de lesiones graves. Se transformó -desde nuestra óptica y desde lo que hablamos con los médicos- en un homicidio".

"Silvina se fue sin poder escuchar la voz concreta de la Justicia. No se define la situación y ya pasó un tiempo más que prudencial en un hecho que ya es una cuestión social y de Estado, porque todo el mundo estaba preocupado por la salud de Silvina, Stefi Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. Creo que la Justicia, frente a episodios de estas características, debe dar también rápida respuesta", indicó el abogado querellante y agregó: "Los distintos profesionales que atendieron a Silvina me decían que las consecuencias del metacrilato habían hecho que los riñones de Silvina se transformen prácticamente en piedras. Todo el sistema fisiológico de Silvina estaba debilitado y lo atribuían a esta situación emparentada con los granulomas".

Finalmente, expresó: "La Justicia no define la situación final de Lotocki, es que se realice la operación de autopsia, se investigue el homicidio y la posibilidad de este nexo causal entre lo que fueron las prácticas de Lotocki y la pérdida de la vida de Silvina. Pedí cerelidad porque hay que pensar en las víctimas y lo más importante es que hay toda una familia que vino de Rosario para despedir a Silvina y necesariamente tiene que terminar con todos estos padecimientos que vivió Silvina en carne propia".

Aníbal Lotocki rompió el silencio

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Luna, medios de comunicación se apostaron frente a la vivienda de Lotocki y también se acercaron personas a repudiar al médico pero no se veía a nadie entrar o salir del domicilio. Sin embargo, el doctor acusado rompió el silencio en el programa Bien de Mañana, por El Trece. El conductor del ciclo, Fabián Domán, aseguró que Lotocki envió un mensaje a la producción al ser consultado por el fallecimiento de la actriz.

"Ya dije todo lo que tenía que decir, de todas las maneras posibles. Nadie quiere escuchar, así que no hablaré por ahora", expresó y agregó que su abogada hablaría con los medios pero desconocía el momento. Más tarde la defensora del doctor, Iliana Lombardo, sostuvo: "El jueves a última hora el Tribunal ordenó la preservación del cuerpo hasta que se formulara una nueva denuncia que se tramite separada o hasta que lo establezca el magistrado".

Al ser consultada por la nueva denuncia de Burlando, indicó: "No fuimos notificados de nada. En algunos medios dijeron que Burlando pedirá que se investigue como muerte violenta. Que se promovió una nueva denuncia, distinta a las que están en trámite".