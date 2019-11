El caso de la denuncia de la actriz Thelma Fardín por violación contra el actor Juan Darthés tomará estado público en Brasil, donde el acusado vive desde diciembre- con la emisión de un programa televisivo especial. El domingo el programa brasileño "Fantástico: O Show da Vida" presentará un informe sobre la denuncia por violación que inició Thelma Fardín contra Juan Darthés.

No se trata de un informe más, debido a que el ciclo del canal Rede Globo es uno de los más reconocidos y vistos de la televisión brasileña, con una audiencia de 50 millones de espectadores cada semana.

La figura de Darthés dejará de ser anónima en el país vecino a partir del próximo lunes, y seguramente su estadía en la ciudad de San Pablo, donde se encuentra exiliado desde finales del año pasado, días después de la denuncia de la actriz, se verá afectada, así como también se complicará su situación judicial.

Un grupo de periodistas del programa viajó a la Argentina a investigar el caso y buscar testimonios. Uno de los entrevistados fue Jorge Rial, quien contó algunos detalles.

"El tema explotó en Brasil. El colectivo de actrices de allí, sumado a un colectivo de abogados, le dieron mucha atención. Entonces el tema empezó a crecer. Además un conductor televisivo de allá vivió algo parecido y fue echado de su trabajo", explicó el conductor de "Intrusos" (América, lunes a viernes a la 13), que contó que en la entrevista le pidieron hablar de los casos de Anita Coacci y Calu Rivero, quienes en su momento también denunciaron públicamente por abuso sexual al actor.

"Hay un rumor que se empezó a instalar, que es que la causa se traslade a Brasil. Este informe lo podría motorizar", dijo Rial a la web del diario Clarín, al tiempo que aseguró que un abogado brasileño ya está trabajando junto a Sabrina Cartabia, abogada de Thelma.

La causa está radicada en Nicaragua, país donde habrían ocurrido los hechos que relató la actriz, y el juez Celso Urbina ordenó el pedido de captura internacional contra Darthés y su detención inmediata.

Sin embargo, la estadía de Darthés en el vecino país no tuvo mayores sobresaltos más allá de alguna guardia periodística. Este fin de semana, su anonimato en aquellas tierras podría llegar a su fin, cuando uno de los programas más importantes de la televisión vernácula emita un informe especial sobre su situación legal.

Los conductores Poliana Abritta y Tadeu Schmidt presentarán un informe especial sobre el actor, en el que se dará cuenta de las acusaciones que pesan en su contra (las de las actrices Calu Rivero, Natalia Juncos y Anita Co) y la denuncia penal que presentó Fardin ante la Justicia, acusándolo de haberla violado durante una gira de "Patito Feo" en Nicaragua, cuando ella era menor de edad.

La orden de captura internacional emitida a expensas del avance de la causa judicial en Nicaragua, complicó aún más la situación del actor y alimentó el rumor de que podría ser juzgado en Brasil. En principio, la defensa del actor le pidió al juez que revoque aquella orden de captura, afirmando que violenta sus derechos humanos.

De acuerdo con fuentes de los juzgados de Managua, el abogado de Darthés, César Guevara, insiste en que no se incluyeron pruebas solicitadas por el actor en la acusación por violación agravada en perjuicio de Thelma Fardín presentadas por la fiscalía nicaragüense.

Guevara pidió al juez que revocara la orden de captura porque fue girada de manera "ilegal", afirmando que la labor de la fiscalía "no es objetiva", dado que habría desistido de incorporar al expediente pruebas que beneficiaban a Darthés.