El actor de María Mercedes reveló por qué no le gustaba besar a Thalía

El actor Arturo Peniche, quien fue compañero de Thalía en la novela de 1992 "María Mercedes", recordó que se le dificultaba realizar escenas románticas con su colega por un detalle un tanto desagradable.

Pero la cosa no quedó sólo en esa anécdota, porque el actor contó que se vengó de Thalía, y explicó cómo lo hizo: "Llegó diciendo que se había lavado los dientes y que ya no me quejara más. Yo fui y me comí una cebolla morada y le tiré el aliento. Lloré del asco, pero fue muy gracioso".