Dolores Fonzi: "Recuerdo de este 2019 que ya se podría ir yendo"

El 8 de abril me diagnosticaron cáncer de mama. El 8 de mayo, después de someterme a una mastectomía, me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar, pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable”, escribió Dolores Donzi en Twitter, hace unos meses, e hizo público que atravesó por meses delicados de salud.

La semanas pasaron y siendo que ahora se encuentra curada, la actriz quiso compartir otro mensaje y mostrar un recuerdo de los días más duros de su vida.

"Recuerdos de este 2019 que ya se podría ir yendo. Acá, con @eschidiaz, representando una escena de ER sudaka hace casi dos meses", escribió Fonzi en la descripción de la imagen que publicó en Instagram.

En la foto, Dolores está junto a su amigo Ezequiel Diaz, actor con el que compartió la obra "Entonces la noche".