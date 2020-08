Dióxido de cloro y coronavirus: Viviana Canosa demandará a Lanata

La periodista Viviana Canosa no se quedó de brazos y a través de su abogado denunció que demandará civilmente a Jorge Lanata, quien la criticó con dureza por haber tomado al aire en televisión dióxido de cloro como supuesta medida contra el coronavirus.

Juan Manuel Dragani, abogado de la conductora, dijo que la demanda abarcará a otros tres periodistas también.

VIVIANA CANOSA TOMA DIOXIDO DE CLORO EN VIVO.

"Hay cuatro periodistas a los que vamos a iniciar demandas civiles. Fueron estos periodistas los que de manera pública generaron todo esto", dijo Juan Manuel Dragani, el abogado de Canosa. Por por su actitud en cámara, la periodista fue también denunciada penalmente, por el diputado Mariano Mansilla.

Según Dragani, "Jorge Lanata tergiversa los dichos de Viviana diciendo que ella recomendó el dióxido de cloro para la cura del Covid-19, al instante se desdice, pero eso generó un daño a Viviana". Y agregó: "La mortificó muchísimo y no pudo dormir en todo el fin de semana".

De Jorge Lanata a Viviana Canosa: “Será imbancable para vos si el nene murió por dióxido de cloro”

La conductora hizo su descargo al aire y señaló que no dijo lo que tomaba y que no lo recomendó. "Pude haber tomado un jugo de pomelo o pis, lo que se me diera la gana", comentó.

Sobre la denuncia contra Canosa, Dragani dijo que existe una "animosidad" contra su clienta e indicó: "Viviana fue imputada por una causa penal contravencional, pero le imputaron un artículo por ejercicio ilegal de la medicina".