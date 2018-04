Detuvieron a Jacobo Winograd por pegarle a un peatón que lo insultó por ser judío

Jacobo Winograd fue detenido después de un raro episodio policial el lunes por la noche, cuando estaba en un bar en la esquina de las avenidas Del Libertador y Coronel Díaz y fue insultado por un peatón.





Pasadas las 13 de este martes, el empresario recuperó la libertad y contó su versión de los hechos. "Le pegué un cachetazo a uno porque quería que un policía me haga la multa porque estaba parado en línea amarilla, cuando todos los coches estaban ahí", empezó su relato el famoso.





Y continuó, en diálogo con el portal Infobae: "Le dije 'Ya me voy' y él me respondió 'Sos la peste, judío de mierda'". Lo corrí, le exigí que me pidiera perdón, y dos clientes, que ni los conozco pero eran judíos como yo, también le pegaron dos trompadas". Además, agregó que "está todo filmado".





Después de este hecho, Winograd quedó detenido durante "16 horas en un calabozo" de la Comisaría N°15. "Dos personas le pegaron. Yo no le pegué. Le pegué una trompada suavecita, un cachetazo. Otros dos tipos le pegaron fuerte y lo lastimaron", había contado el lunes por la noche a la producción de Involucrados, minutos antes de quedar detenido.