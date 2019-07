Después de que lo acusaran de infiel, Julián Serrano renunció al "Súper Bailando"

El " Súper Bailando" suma una nueva y resonante renuncia. "Ha sido un placer" y "Siamo fuori", escribió Julián Serrano en Twitter, minutos después de que saliera al aire su paso por el mediático certamen de ShowMatch, en el que Ángel de Brito aseguró que el actor y youtuber había estado a los besos con su partenaire, Sofi Morandi.

"¿Ustedes están saliendo?", le había preguntado el chimentero, en su rol de jurado, a Julián y Sofi, después de su performance en el ritmo Grandes éxitos. Incómodos y sorprendidos, los dos lo negaron enfáticamente. "¿Es joda? Si hubiésemos estado a los besos en un boliche debería haber una foto", coincidieron.

Recordemos que mientras Morandi no está de novia, Serrano lleva más de un año de relación con la actriz Malena Narvay, quien, según manifestó el campeón del ciclo, había estado a punto de ir al programa justamente durante la grabación que salió al aire anoche. "Por suerte no vino porque se hubiera sentido muy incómoda", remarcó Serrano.

A ella justamente fue a buscar Maite Peñoñori, cronista de Los ángeles de la mañana, para que contara cómo se sentía frente a los rumores de que su novio habría tenido algo con su compañera de dupla. "No sé de dónde salió, pero no fue así... Con Sofi tengo la mejor y con Juli hablamos todo. Eso hubiese salido por todos lados, ¡por cómo son las redes! Porque supuestamente fue en un boliche, lleno de gente. De hecho, yo iba ir, me habían invitado", apuntó la actriz, mostrando seguridad.

"No hay una prueba de nada. Y, realmente, nosotros estamos muy bien en la relación. Charlamos todo. Si alguna vez aparece algo, veré en ese momento", agregó la actriz de 100 días para enamorarse, decidida a hablar del tema.

Serrano, en tanto, esperaría hasta su próxima aparición en ShowMatch para referirse a su renuncia, que ya habría sido comunicada a los productores del programa. ¿Su reemplazante en la pista? Algunos ya arriesgan que Nico Merlín, coach de la pareja, tomaría su lugar.

Fuente: La Nación.