Después del mal momento, Rial no estuvo hoy en Intrusos

El duro descargo que Jorge Rial dio este miércoles al comienzo de Intrusos (América, a las 13) no pasó desapercibido para los medios de comunicación, que en su mayoría levantaron la noticia, ni para las autoridades del canal en el que él es figura.

Es que el periodista expresó toda su bronca al aire tras ver a su hija Morena llorando en Involucrados (América, a las 10.30) y no se calló nada.

"Que lo hagan en otro lado entiendo, porque es competencia pero acá es como llegar a tu casa y te caguen a piedrazos", manifestó el conductor en referencia al móvil de More hablando de la denuncia por violencia de género que le hizo a su ex, Facundo Ambrosioni, y papá de su único hijo, Francesco Benicio.

Y agregó: "No tienen la delicadeza de decirte 'che, mirá, vamos a hacer esto'. A mí no me importa quién es el responsable de todo esto pero un poco de consideración hacia un compañero, hacia lo que está pasando la familia de un compañero. La verdad, no lo entiendo".

Dicho esto, Rial no estuvo presente este jueves en Intrusos. "Todo este quilombo de mi hija me afecta. No es fácil. Entonces no pasé una buena noche, pasé una noche sin dormir", comenzó explicando el presentador al ser consultado por Clarín.

Y agregó: "El médico me pidió que me quedara en casa para descansar y estar tranquilo. Obvio que me afecta lo de mi hija, el quilombo, me afectó también verla ayer en pantalla de esa manera. Tengo que descansar. Estas cosas afectan mucho y venimos hace un año con todos estos quilombos".

Por su parte, Liliana Parodi, gerenta de Programación de América, reveló en diálogo con Ciudad.com que habló con Rial de este tema. En tanto explicó por qué la producción de Involucrados decidió hacer ese móvil con su hija mayor.

Embed

"Habló antes conmigo y estaba muy mal. La gente de Involucrados se vio sorprendida porque ellos fueron porque tienen una relación con Morena, que les escribe para avisarles. Lo hacen inocentemente, pero no preguntan la verdad... Ni ellos sabían que Morena estaba tan mal, se vieron superados por la situación y por el vivo", aseguró Parodi.

En tanto, remarcó: "No estaba previsto ni en la rutina, pero recibieron esa información, surgió y fueron. No pensaron que iba a ser así, que Morena iba a estar en esa situación, tan conmocionada. No lo imaginaron nunca, obviamente no van a hacer una cosa así".

Mariano Iúdica también se refirió al enojo de su par. En primer lugar, el conductor le dijo a Pronto que tras ver el descargo de Rial se comunicó inmediatamente con él para "pedirle disculpas".

Al mismo tiempo, opinó: "Yo me hubiese enojado igual que él porque también soy papá. A Jorge lo conozco desde hace años y los quiero mucho tanto a él como a Morena y a Romina (Pereiro), su mujer".