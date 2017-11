Denunciarán a La Bomba Tucumana

Gladys "La Bomba" Tucumana será denunciada ante el INADI la próxima semana por una frase desafortunada que dijo en el programa "Los Ángeles de la Mañana" en la que fue catalogada de homofóbica.





Resulta que la cantante y participante del Bailando 2017 trató de "enfermo" al panelista de "La Jaula de la moda" y asesor de moda elegido por las famosas, Mariano Caprarola.





"En una nota en el programa de Angel de Brito, ella bardeó a todos y dijo que Yanina (Latorre) y Analía (Franchín) eran unas fracasadas. Y después disparó contra mí porque dice no conocerme porque no pertenece al palo de la moda y me trato de enfermo", contó Caprarola, quien estuvo participando esta semana en el ciclo del Trece.





Y detalló: "Yo pregunté cómo iba hacer para compartir el teatro en Explosivos –obra que se presentará en Carlos Paz- siendo tan homofóbica, junto a Flor de la V. Entonces una porción del teatro no la iba a aplaudir o consumir opinando de esa manera. No alcanza con cantar bien o sacar un disco cada muerte obispo, necesita a alguien que la asesore como a las grandes cantantes como Beyonce o Madonna, eso le molestó y me dijo que soy un enfermo, en referencia por ser gay".



"Me parece que la Justicia está para cosas serias. Por eso iré al INADI porque es una entidad donde uno puede ir a manifestar algo que tiene que ver con agresión o estilo de vida que uno elige. Esta señora se expresó mal y dijo una estupidez. Yo no estoy enfermo de nada, los controles médicos que me hago cada tanto, siempre salen perfectos", finalizó Mariano.