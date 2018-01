"Mal contestas", dijo Marcela. "Y bueno, te pido disculpas" (D'Amato). "Tenés un modo feo para contestar", sostuvo (Tauro).





Lo cierto es que PrimiciasYa.com se contactó con D'amato quien explicó cómo sigue la situación: "No tengo mucho para decir, no me peleé. Algo le molestó. Sinceramente no sé qué fue: no me lo dijo. Pero si algo le molestó ya eso es motivo suficiente para pedir disculpas: tres veces se lo dije y públicamente".



"Después seguí el programa como lo hago habitualmente. ¿Si vamos a charlar fuera del aire? No creo que haga falta. No pasó nada de gravedad", cerró la periodista.



