Darín: "Es difícil hacerle frente a la difamación"

Ricardo Darín estuvo en Rosario el fin de semana pasado donde presentó cuatro funciones con la obra "Escenas de la vida conyugal" a sala llena junto a Andrea Pietra en el Auditario Fundación Astengo.

Tras la ovación de cada noche, el actor salió a saludar y recibió el cariño del público que había agotado las entradas para la obra que también compartió con Valeria Bertuccelli y Érica Rivas.

Ambas actrices semanas atrás presentaron acusaciones públicas, Bertuccelli habló de "maltrato laboral y personal", mientras que Rivas se refirió a insultos.

Ricardo Darin En Rosario Con Intrusos



"Y, yo estoy bien, conmocionado pero bien", respondió cuando el cronista de "Intrusos", América TV, le preguntó cómo se sentía luego de lo sucedido. "Me hace muy bien el cariño", dijo.

Sin embargó contó que solicitó a sus colegas y amigos que se preserven. "Le pedí a mis compañeros que no salgan a hablar porque los atacan. No tiene sentido. Es muy difícil pararse frente a la difamación. Es duro, dificultoso, pero la prudencia y la inteligencia indican que uno tiene que bajar los decibeles porque si no se transforma en una especie de tragedia y la verdad es que no lo es. No murió nadie, por suerte. Hay que poner las cosas en la dimensión en la que es", agregó el actor.