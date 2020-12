Dalma Maradona dura con Rial por difundir audio de Maradona

“Ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no les hicieron nada", se lo escucha decir al exfutbolista, muy enojado por la situación. En el mensaje de voz, Maradona, que en ese entonces se encontraba en Dubai, deja en claro que no asistiría a la boda de su hija porque no fueron invitadas tres de sus hermanas mayores.