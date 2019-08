Dady Brieva dijo que "Tinelli no está preparado para la política"

Dady Brieva volvió a la carga. El humorista santafesino, que se había mostrado como un agudo estilete político en la previa de las Paso, no ocultó la alegría que le provocó el aplastante triunfo de Alberto Fernández. También, aprovechó para deslizar críticas. Su blanco esta vez fue el conductor de "ShowMatch", Marcelo Tinelli.

"Estoy contento con los resultados. Es como si fuera de Colón y me digas que ganamos 4 a 0. Estoy bárbaro. La gente se expresó así como lo hizo en 2015, ahora lo hizo para el otro lado en estas Paso y lo va a volver a hacer en octubre. Están las urnas para evaluar", comentó sin ocultar su entusiasmo por el triunfo kirchnerista.

"Me daría lo mismo que Tinelli se metiera en política...”, disparó el Midachi, y añadió: "Me parece que deberían estar más preparadas las personas que asumen la responsabilidad de hacer tal rol. A mí no me divierte que cualquiera vaya a bailar al 'Bailando'. A mí me gusta ver a mi mujer, a Piquín, Moliniers o a Gabo. Que en el Bailando haya gente pelotudeando no me parece el objetivo y en la política es lo mismo. Cada uno tiene que estar preparado para hacer lo que sabe hacer".

"Nosotros le tenemos respeto al oficio del chorro", disparó polémico Brieva en la AM 1300 La Salada, y explicó: "No tiene condiciones. Son los políticos los que las tienen. Yo no tengo condiciones y fui militante toda la vida. Para ser locutor, por ejemplo, tenés que formarte, saber un montón de cosas. Yo creo en la preparación para todo eso".