Dady acorraló a Mirtha por Cristina Kirchner y la conductora mandó al frente al Gobierno

Dady y Mirtha tuvieron un momento más que áspero este domingo durante el almuerzo que estrenó la #Mesaza del verano en Mar del Plata. Todo se desató cuando la conductora le preguntó al capocómico si era kirchnerista, y ante la respuesta afirmativa del humorista hubo un silencio letal de todos los presentes, del que Dady bromeó: "Si quieren, me levanto y me voy".

Para "cortar" el incómodo silencio, Mirtha -fiel a su estilo- doblegó la apuesta y quiso indagar al Midachi sobre el rol del Poder judicial en la investigación de casos de corrupción del gobierno de Cristina Kirchner. Desde allí, todo lo que siguió fue, por lo menos, tenso.

"¿Sabés todo lo que robaron? Todo lo que hicieron, ¿no? Cómo dejaron el país", le dijo Mirtha, hasta que Dady la "acorraló" y ella terminó diciendo una frase que desfavorece a Mauricio Macri: "Cristina no va presa porque el gobierno no quiere".

Dady: "Bueno, supongo que la Justicia, que prácticamente le pertenece al Gobierno así que estará actuando. Deberían actuar, deberían estar todos en cana. ¿Por qué no están en cana?".

Mirtha: "La Justicia le pertenece al poder judicial, no a un gobierno. Hay tres poderes, lo importante es que estén separados los tres".

Dady: "No comparto con vos la conversación. Me parece que las Justicia, una vez que ya sacaron al juez Eduardo Freiler (lo destituyeron por "mal desempeño") y a Gils Carbó, me parece que es bastante afín al Gobierno".

Mirtha: "Porque eran kirchneristas, la Gils Carbó".

Dady: "Por eso, las sacaron. Deberían hacerle juicio rápidamente. No veo la hora que vayan a juicio y que vayan en cana. Pero se ve que no ocurre, no sé por qué. ¿Por qué pensás que no la meten en cana a Cristina Kirchner?".

Mirtha: "Porque el Gobierno no quiere".

Dady: "¿Por qué no quiere el Gobierno?"

Mirtha: "No, no quiere, no quiere. Vamos a cambiar de tema porque se pone muy tenso".