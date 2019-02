"Creo que fue a una orgía y se pasó de rosca", afirmó la última mujer del actor Adrián Yospe

Nora, la última mujer del actor Adrián Yospe, se refirió a la muerte de Natacha Jaitt y brindó una teoría sobre el hecho. Además, contó detalles de la intimidad de la mediática.













"Cuando conviví con el hijo de Natacha Jaitt, ella tenía que cumplir un régimen de visitas que no cumplía. Se me escapó una lágrima con la muerte de Natacha porque siento que era una pobre chica. No tenía una vida feliz", afirmó Nora en Radio 10.













A su vez, la última mujer del padre del hijo de Natacha sostuvo: "El hijo de Natacha fue parte de mi vida, hasta llegó a decirme mamá".













Para finalizar, Nora dio un polémico punto de vista sobre la muerte de Natacha: "Yo creo que Natacha fue a una orgía más de las que iba y se pasó de rosca".