Creadores de "Game Of Thrones" se van a Netflix

Los creadores de la serie Game Of Thrones (GOT) David Benioff y D. B. Weiss, admitieron en alguna ocasión que nunca habrá otra ficción televisiva como la que terminó en mayo en HBO. Por envergadura, ambición y recepción del público. Aún así, las principales plataformas de contenidos on line se han peleado por contar con ellos en exclusiva para que se encarguen de producciones para los próximos años.

Al final, la elegida por los guionistas y productores fue nada menos que Netflix, con la cual firmaron contrato en pareja, como si fueran un sello de calidad. Y según apuntan ahora varias publicaciones especializadas en Estados Unidos, el contrato fue por decenas de millones.

“Estamos muy entusiasmados de dar la bienvenida en Netflix a los magistrales narradores David Benioff y D.B. Weiss”, afirmó el jefe de contenidos de la plataforma, Ted Sarandos, quien se ha impuesto a otros gigantes del entretenimiento como Disney o Amazon, que también habían pujado por los cerebros detrás de la serie de fantasía basada en los libros de George R. R. Martin. “Son una fuerza creativa y han deslumbrado al público de todo el mundo con su narración épica”, añadió Sarandos.