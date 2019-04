Cómo es el salón donde se casarán Jorge Rial y Romina Pereiro

Hay mucho hermetismo alrededor de la ceremonia y la fiesta y sólo se supo que las hijas que ambos tienen con anteriores matrimonios serán las encargas de dar las grandes sorpresas de la noche.

La ceremonia comenzará a las 17 y se llevará a cabo en El Abierto, un salón ubicado en la zona de Villa Urquiza.

Cabe destacar que los invitados no podrán ingresar con celulares y que se verán pocas imágenes ya que es una fiesta muy privada e íntima.