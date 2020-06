Coldplay, Shakira y Miley Cyrus en un festival virtual

Shakira, Coldplay, Miley Cyrus y Justin Bieber serán los principales animadores del festival virtual solidario que se realizará el sábado para juntar fondos para la vacuna contra el coronavirus. El encuentro, que forma parte de la campaña Global Goal: Unite for our Future (Objetivo Global: Unidos por nuestro Futuro), promovida por la Unión Europea con el objetivo de financiar el desarrollo y la distribución mundial de pruebas, vacunas y tratamientos contra el coronavirus, será transmitido por streaming en redes sociales y por el portal de la Comisión Europea. También estarán presentes en el festival Usher, Jennifer Hudson, J Balvin y Christine and the Queens, anunciaron los organizadores.

El actor Dwayne Johnson, la Roca, será el presentador del festival, del que también participarán Chris Rock, Hugh Jackman, Charlize Theron, Forest Withaker y Salma Hayek, entre otros, además del exfutbolista David Beckham.

“Los artistas tienen el poder de inspirar el cambio. Utilizan su talento para servir a grandes causas”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La dirigente afirmó además que la Unión Europea está “totalmente comprometida a garantizar un acceso justo a una vacuna asequible lo antes posible”.

“Los ciudadanos de todo el mundo están pidiendo a los líderes mundiales que ayuden a poner fin al Covid-19, al instarles a comprometer los miles de millones de dólares necesarios para entregar pruebas, tratamientos y vacunas a todos. Necesitamos equidad en salud y justicia global”, sostuvo Shakira. A la vez, la cantante estadounidense Miley Cyrus expresó: “Pedimos a los líderes de todo el mundo que combatan el impacto desproporcionado que el Covid-19 tiene en las comunidades marginadas”.

La campaña ya lleva recaudados poco menos de 1.000 millones de euros, los que son destinados a desarrollar y entregar pruebas, terapias y tratamientos contra el coronavirus. Antes del concierto, varios líderes políticos mundiales y personalidades, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron y Bill y Melinda Gates celebrarán la cumbre en la que se mostrarán los compromisos asumidos por los líderes mundiales, el sector privado y los filántropos para con el desarrollo y la distribución equitativa de las terapias, pruebas y vacunas contra el coronavirus a nivel mundial

Reconocimiento

El actor estadounidense Viggo Mortensen recibirá el premio Donostia en la 68º edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se llevará a cabo entre el 18 y el 26 de septiembre, en reconocimiento por sus 35 años de trayectoria. El intérprete, de 61 años, tendrá este año su debut como cineasta en el festival con el filme Falling, que ya fue visto en Sundance y tendrá su estreno en el País Vasco.

A lo largo de su carrera, Mortensen fue nominado en tres ocasiones por la Academia de Hollywood, la última de ellas en 2018 por Green Book: Una amistad sin fronteras; en cuatro a los premios Globo de Oro y una vez a los Goya. Entre sus filmes más recordados aparecen la saga de El señor de los anillos, Retrato de una dama y Una historia violenta.