Claudia Villafañe habló de la ausencia de Diego Maradona en la boda de su hija Dalma

Y, acto seguido, explicó cómo fue que ella y su segunda hija, Gianinna (28), terminaron acompañando a Dalma hasta el altar en lugar de Diego, quien por razones laborales no puedo viajar desde Dubai hasta Buenos Aires para estar acá el sábado último.

"No estaba programado ni nada, es algo que se dio así y nosotras no teníamos tanta data sabiendo que Diego no venía. La propia Dalma no la tenía y nosotras no lo supimos hasta último momento", agregó la ex mujer del astro del fútbol, quien también aprovechó la ocasión para recordar el viaje de fines de enero que su hija mayor hizo a Dubai para coordinar la presencia de su padre en su casamiento.

"Dalma viajó y después le fue a comprar el traje porque el papá le había dicho que venía, pero bueno después con sus compromisos y sus cosas no pudo y ella ya estaba casada desde hacía una semana no era que se casaba ese día así que lo importante es que todo pasó re lindo", agregó Villafañe.