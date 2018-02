Cinthia Fernández tuvo que abandonar un móvil por un ataque de angustia

El año no comenzó de la mejor manera para Cinthia Fernández (28) y Matías Defederico (28): la pareja transita una fuerte crisis que los llevó a distanciarse, también en cuestión de kilómetros. En este momento, ella está haciendo temporada en Villa Carlos Paz y él jugando al fútbol en Europa. Su diálogo se limitó para hablar de sus hijas: Charis, Bella y Francesca.







En su rol de movilera en Involucrados, Pía Shaw y Mariano Iúdica junto a ella abordaron uno de los temas del día, el rumor de separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, y le preguntaron a Cinthia si ella dejaba de seguir a Matías cuando atravesaban un mal momento. La bailarina y modelo respondió con visible desánimo. "Nunca me puse el apellido de él (en una red social). Pero cuando estábamos de novios hacíamos la bol... de bloquearnos en el teléfono", dijo, sin ahondar en el asunto.





Atento a su tristeza, el conductor le consultó: "¿Y ahora cómo estás? Te veo con la energía bajita". Fue en ese momento en el que Fernández no pudo disimular la angustia, ni contener el llanto. "Justo no es el momento. No estoy bien, no quiero hablar de esto. Por favor. Perdón", se excusó, pidiendo permiso para dejar el móvil entre lágrimas.





"Está bien, sacala del aire", consintió Mariano, mientras la cámara enfocaba por unos segundos más a la integrante de Mahatma, llorando a un costado.