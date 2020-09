Chris Evans publicó por error foto "caliente"

Nadie se salva de publicar en las redes alguna foto por error; bien lo sabe Chris Evans, quien este fin de semana se convirtió en una de las principales tendencias en todo el mundo por compartir en sus stories de Instagram una imagen equivocada. Pero a diferencia de lo que les ha pasado a algunas celebridades de postear alguna postal que nos los favorece demasiado, el descuido del Capitán América lo llevó a mostrarse desnudo.

El actor quiso publicar en sus redes un video familiar muy inocente en el que se los veía jugando a “Heads Up”. Pero como era una captura de pantalla, al finalizar la filmación apareció su galería, donde resaltaba una foto de su pene.

Crist Evans1.jpg

La toma no pasó desapercibida para quienes vieron la historia los pocos minutos que estuvo en su perfil y más de uno logró hacerle captura o descargarla. Al darse cuenta de su error, el galán eliminó el video, aunque no pudo evitar que su nombre se convierta en una de las principales tendencias alrededor del mundo en Twitter. Pese a que en varias de las publicaciones aparecía replicado su órgano reproductor, la mayoría de los mensajes pedía preservar la intimidad del artista y sugerían no divulgar la foto hot de Evans.