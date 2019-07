Chechu, ex Cuestión de Peso apuntó contra Politti

Cecilia "Chechu" Rello mató a Andrea Politti, la primera conductora de Cuestión de Peso. Según la ex participante, Politti los trataba bien cuando eran gordos, pero cuando comenzaban a bajar de peso los tratos cambiaban. "Cuando adelgazamos, que fue la segunda temporada en 2007, nos empezamos a vestir con minifaldas, mas provocativas y ahí fue el problema", dijo Rello.

Chechu no paró de tirar data sobre Andrea y los problemas que tuvo con ella. "En un momento yo no estuve en el programa a costa de ella porque se había enojado y casi no me operan. Me enteré porque un día me hicieron firmar un contrato: me dijeron que no vaya más y nadie sabía por qué. Un mes después me llama un productor y me dice que Andrea me iba a pedir disculpas", contó la ex participante en Intrusos.

También, según Chechu, la ex conductora bajó a muchas personas. "Bajó vestuaristas, productores y casi baja a alguien muy importante".

Por último, Cecilia contó por qué se pelearon Cormillot y Politi. Según la ex participante, Andrea se quiso adueñar de la Ley de Obesidad por la cual el doctor "había peleado muchos años, con las marchas y demás". "Ella colaboró, por su puesto, pero se lo quiso adjudicar. La relación entre ellos era tirante por parte de ella. Alberto siempre fue un señor, nunca le faltó el respeto. Él sabía cómo manejar un programa y Andrea no se lo permitía. Ahora, con la conducción de Mariano Peluffo, la gente está super enganchada con la salud y no hay casi nada de peleas entre los participantes".

"Ella colaboró con el éxito de Cuestión de Peso, pero lo hicimos entre todos, no solo ella", concluyó Chechu.