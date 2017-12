Chano se prepara para su debut como solista

Santiago "Chano" Moreno Charpentier habló con dureza de la separación de "Tan Biónica", banda que forma parte de "otra etapa" de su vida. Dejó en claro que la relación con los otros integrantes no es la mejor y que ahora, llegó el momento de lanzarse como solista.





Carnavalintro - Chano (En Vivo)



Luego de sus éxitos Carnavalintro, Naistumichiu, Claramente y Para vos, y tras permanecer durante nueve meses entre los artistas más escuchados de Spotify, Chano anunció su debut como solista arriba de un escenario. El 3 de mayo se presentará en el Luna Park con un show en el que hará un repaso por su carrera.





Recientemente, explicó por primera vez los motivos de la separación de Tan Biónica, en diálogo con Radio One: "Fueron (por los otros integrantes) pioneros en separar un grupo sin que el cantante esté de acuerdo. Eso hay que adjudicárselo al resto del grupo, yo no tengo nada que ver al respecto. Fue la única decisión en la cual yo no participé, quiero que analicen a ver qué les pareció haberme dejado afuera de esa decisión. Fue una traición, fue una estupidez".