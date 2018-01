Cecilia Roth: "A mí me violaron en Madrid"

La actriz Cecilia Roth confesó que fue violada por un conocido de su ex pareja cuando vivía en España. El abusador fue un periodista español que, con la excusa de acompañarla en un momento difícil luego de separarse de su novio, la manipuló y llevó a hacer algo que no quería.





"A mí me violaron en Madrid. Fue una situación que me costó darme cuenta que era una violación porque era una persona conocida mía", relató la actriz, que en un primer momento tuvo una negación con el hecho, borró el rostro y el nombre del hombre, del que sólo dio a conocer su profesión.





"Esta situación estaba muy borrada de mi vida. Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío". Y agregó detalles del desagradable momento: "Me dijo: Vení, charlemos". Después fuimos a su casa. y no es no. Pero parece que a veces no puede ser sí". Y allí apareció la frase: "Pero si tenés ganas...", y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente", concluyó la actriz que suma su declaración a un momento especial en el que las mujeres comienzan a levantar la voz unidas y salen a enfrentar las declaraciones machistas de algunos referentes del espectáculo y la cultura.





En la entrevista radial que brindó en el programa Perros de la calle, la actriz respondió sobre la polémica entre Rita Pauls y el actor cómico Tristan. Roth formó parte del elenco Historia de un clan, en cuyas grabaciones se produjeron los hechos de acoso denunciado por la joven. "Tristán era un señor que nunca había echo un trabajo de este tipo, venía del teatro de revistas, eso no justifica nada, al contrario lo profundiza. Era un degenerado", aseguró.