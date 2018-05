Cande Tinelli publicó imágenes hot y cuestionó actitudes machistas

Cande Tinelli volvió a demostrar ser dueña de una personalidad avasallante que se muestra tal como es y no le importan las críticas.

Ahora, la chica empresaria compartió fotos luciendo una lencería muy sexy y recibió cientos de comentarios.

Más tarde escribió en su cuenta de Instagram: "You cant lie to me, im an intuitive bitch (no puedes mentirme, soy una perra intuitiva)".

Embed you cant lie to me, im an intuitive bitch Una publicación compartida de lelé (@candelariatinelli) el 24 May, 2018 a las 11:20 PDT



"Entonces, yo subo una foto en bombacha y corpiño o en bikini y estoy provocando ("calentando japi"), pero ellos suben fotos en cuero todos tuneados y dicen que no están provocando, que "ay por favor, no es lo mismo" ...What?", expresó también en su cuenta de Twitter, molesta por las comparaciones de género.