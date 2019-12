Calu Rivero se cambió el nombre y su look

En una nueva etapa de su redescubrimiento personal la actriz y modelo Calu Rivero decidió cambiar su nombre a "Dignity" (Dignidad en inglés).

Su nueva identidad, además, llegó acompañada de un corte de pelo y un nuevo estilo de vida, según escribió en sus redes sociales.

En un emotivo video la actriz decidió mostrar su proceso de transformación y a la publicación la acompañó con un texto que explica: "Una nueva piel. Un relato que dejé ir. Un cambio de actitud que me enriquece pero no define. Mi nueva actitud de vida está motivada por los valores de ser. Es ser honesta conmigo misma y con los demás. Es amor propio. Yo ahora escojo y decido todo".

"'Quien quiere la eternidad mira el cielo, quien quiere el momento mira a las nubes y escucha a los silencios'. Este cambio de actitud es mi nuevo tesoro, el silencio mi juguete preferido y el refugio donde nos encontramos mis pensamientos y yo", agrega.

Desde su residencia en Brooklyn, Estados Unidos, le contó a la revista Hola que eligió llamarse de ahora en más "Dignity" porque es una palabra que le estuvo "resonando mucho tiempo" y que "tiene que ver con una actitud de vida enfocada desde otra perspectiva".

Esta nueva actitud de vida "es silenciosa, humana, positiva, digna, intuitiva, espontánea", describe. "Es tratar de estar en armonía con todo lo que me rodea", afirmó.

En cuanto al cambio de look explicó: "El corte de pelo fue lo último que necesité hacer para esta nueva identidad. Sentía que el pelo largo estaba cargado de un relato que ya había dejado ir, estaba energéticamente lleno de esa experiencia que viví. Y con esto no estoy diciendo que la quiero borrar, al contrario, me quedo con la fortaleza que descubrí en ese proceso, pero lo dejo ir".

Según relató, todo este proceso comenzó hace un mes y medio cuando decidió ir a Grecia a un workshop intenso, con la artista serbia Marina Abramovic. "Fueron cinco días sin comer ni hablar y con muchos ejercicios de performance y actuación. En uno, por ejemplo, trabajamos el contacto visual. Sin reloj ni celular, la idea era perder la sensación de tiempo y espacio mientras nos mirábamos a los ojos con otros participantes".

"Me acuerdo perfectamente estar mirándonos a los ojos con Marina (que después me dijeron que fueron dos horas) y ahí me vi con el pelo corto, fue clarísimo. Por eso, este corte no es espontáneo ni improvisado, sino que surge de un proceso absolutamente pensado", expresó.

Mi primera sensación fue de liviandad, alivio, felicidad. Me sentí infinita, sentí que ya estaba habitando esa nueva piel, ya era "Dignity".

En concordancia con este estilo de vida modificó ciertos hábitos para ayudar al cuidado del planeta. "Mi cepillo de dientes y los hisopos son de bambú; uso la copa menstrual y hago que mi ropa sea circular, es decir que la ropa que ya se hizo siga circulando entre mis amigas y conocidos", explicó.