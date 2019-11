Calu Rivero riega las plantas con su copa menstrual

Calu Rivero suele fomentar en su vida cotidiana prácticas que tienen que ver con la sustentabilidad y el cuidado del planeta. La actriz trata de llevar una vida por demás saludable y lo comparte en sus redes sociales con la intención de promover la duplicación de sus decisiones. Pero esta vez, su acto de responsabilidad sorprendió a todos. Decidió regar las plantas con su copa menstrual.

La joven subió un video en su cuenta de Instagram donde muestra -con orgullo- cómo riega las plantas de su hogar: “Esto significa para mí tener un estilo de vida sustentable", comenzó relatando. Y agregó: "Usar mi sangre menstrual como fertilizante para la tierra de mis plantas”.

“Mi sangre menstrual es alimento para una armoniosa integración de nuestra naturaleza, proporcionando alimentos y energía de manera sostenible”, explicó la joven artista argentina que está radicada en Estados Unidos. Además, sostuvo que la copa menstrual genera “cero residuos”, brindando mayores beneficios a su uso.

Embed A pedido del público el video Ecofeminista de Calu Rivero pic.twitter.com/VqcAFJ8HV9 — ⚡Matias Reggiardo⚡ (@MatiasReggiardo) November 15, 2019

Calu ya había adelantado a mediados de este año el uso que ella realizaba de la copa menstrual, e incluso había subido a su cuenta de Instagram una especie de juego con sus seguidores, donde hablaba de la misma. “Adivina adivinador, ¿cuál es la correcta. 1. Estoy enamoradísimaaa y el amor me pone así. 2. Me amigué con mi período, con que me venga en los momentos menos oportunos. Hace tiempo que probé la copa y me tiene fascinada cómo conecté con mi cuerpo, mi femineidad y mi sangre. 3. Estoy feliz de estar en L.A. 4. Todas las anteriores son correctas”, había señalado desde Nueva York, donde se encuentra viviendo hace un largo tiempo, reforzando sus estudios y trabajo en la actuación.

Pero la sustentabilidad la lleva en la vida diaria. En enero de este año, Calu había presentado “Corazonada”, la casa sustentable que se estaba construyendo en José Ignacio, Uruguay. Rodeada de una laguna, árboles y arena, el hogar de la actriz, contaba con todos los componentes naturales requeridos para el cuidado del planeta. Todos los ambientes de la casa tiene ventanas, incluyendo las paredes y los techos, cuyo objetivo es generar una ventilación cruzada en toda el hogar y la iluminación natural, sin necesidad de usar energía eléctrica. En la entrada, dos grandes fuentes de agua reciben a los visitantes, para que puedan mojarse la cara y los pies, y así dejar los zapatos en el ingreso, y andar descalzos por el lugar.

Calu siempre es pionera y suele dar consejos poco habituales para sus seguidores. La copa menstrual como fertilizante fue, quizás, el más exótico.

Fuente: Infobae.